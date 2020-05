Alberto Fernandez: “debemos comenzar a construir una Argentina más solidaria”

El presidente Alberto Fernandez aseguró que “la pandemia nos afecta a todos, pero también nos propone un desafío: dejar atrás los egoísmos y comenzar a construir una Argentina más solidaria”, al referirse al coronavirus en su cuenta de Twitter, donde publicó un video alusivo al 25 de mayo.

Además, el mandatario encabezó junto a la primera dama Fabiola Yáñez, el izamiento de la bandera nacional por el aniversario de los 210 años de la Revolución de Mayo y la conformación del gobierno patrio, en la residencia de Olivos.

