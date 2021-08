Alberto Fernández cuestionó que el macrismo haya usado el modelo de Participación Pública Privada

En un duro mensaje, Alberto Fernández apuntó contra la oposición y recordó sus logros en el gobierno. El Presidente inauguró 100 obras públicas en simultáneo en todo el país y cruzó al macrismo.

El presidente Alberto Fernández denunció que cuando llegó a la Casa Rosada el 70 por ciento de las obras públicas estaban paralizadas y cuestionó que el macrismo haya usado el modelo de Participación Pública Privada (PPP). Además cruzó a los dirigentes de la oposición que en los medios dicen que hay que estar cerca de la gente “pero ellos nunca se acercaron”.

“Les dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen. Les dijimos que se acababa el tiempo en que los argentinos padecía la suba de las tarifas, eso ya no pasa en la Argentina. Me criticarán porque arreglé la deuda externa con los privados y logré una quita del 37.000 millones de dólares. ¿Nos equivocamos en inaugurar los hospitales que ellos no quisieron terminar?”, se preguntó Alberto Fernández.

El presidente enumeró los logros de su campaña como la instalación de respiradores en camas de cuidados intensivos, en quitar el pago del impuesto a las ganancias a casi 2 millones de trabajadores y jubilados. “¿Nos equivocamos con la ley de los mil días? ¿Será que nos equivocamos cuando negociamos firmes por las vacunas para que no se lleven por delante a la Argentina?”, afirmó en la inauguración de 100 obras públicas desde Quilmes “Es muy probable que hayamos cometido errores, pero fueron errores, no pillerías”, afirmó.

