Alberto Fernández: “CABA se debate si tiene más subtes, ustedes si pueden tener más agua”

El presidente de Nación, Alberto Fernández encabezó en la mañana de este martes una nueva reunión del Comité jurisdiccional de Bajos Submeridionales que se realizó en Santiago del Estero, oportunidad en la que cuestionó la distribución de fondos coparticipables tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario estuvo acompañado por los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Santa Fe, Omar Perotti, y el local, Gerardo Zamora.

Fernández, tras hacer un repaso histórico de cómo se disponen los fondos coparticipables y destacar lo complejo de la distribución de los mismos y la necesidad de modificar la Ley que estipula los porcentajes para cada jurisdicción, aseveró que “Argentina tiene un centro muy rico y dos periferias, al norte y sur, olvidadas”.

“Se construyó un país con un enorme desarrollo en el centro y con enormes dificultades en el norte y el sur”, mencionó y recordó que al asumir, “una .de las primeras cosas que encomendé, fue que se le preste mucha atención al norte, ya que hay posibilidad de desarrollo y no podemos seguir haciéndonos los distraídos”.

Mencionó que actualmente “tenemos una gran oportunidad para desarrollar al norte y el sur porque el mundo, después de la pandemia y después de la guerra, es demandante de bienes que están en estas regiones”.

“Sería realmente un desafío federal hacer que el norte y el sur tengan las mismas posibilidades que el centro del país para desarrollarse”, aseguró.

En ese contexto, y al detallar que las obras para potenciar los Bajos Submeridionales ascienden a los 220 mil millones de pesos, mismo monto que exige la Ciudad de Buenos Aires, se preguntó “objetivamente, si es razonable que a la ciudad más opulenta que tiene la Argentina, en la que yo nací y a la que amo, reciba semejante cantidad de dinero que lo tenemos que sacar de la misma fuente de dónde salen los recursos para hacer estos trabajos”.

Agregó que mientras que el gobierno porteño debate si tiene más subtes, “ustedes lo que están debatiendo es si pueden tener más agua”.

“Cuando me enfrentó a esta realidad y veo estos números solo me irrita porque debo confesar que me piden que destine la misma cantidad de dinero a 203 kilómetros cuadrados que la que necesitan 80 mil kilómetros cuadrados del norte de la Argentina”, exclamó.

