Alberto Fernández analizó con la UIA propuestas para el crecimiento sostenido de la Argentina

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la Casa de Gobierno a la cúpula de la Unión Industrial (UIA), en un encuentro en el que dialogaron sobre las propuestas de la entidad fabril para transformar la recuperación económica en “crecimiento sostenido”, contenidas en el denominado “Libro Blanco”, así como también sobre el tema de energía y especialmente del gas, a fin de evitar la interrupción del proceso en las empresas que no pueden detener sus líneas de producción.

En ese marco, los industriales presentaron al Presidente el trabajo, que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA junto con las cámaras asociadas y las mesas técnicas de todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, poner énfasis en la capacitación y simplificar la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas de la cuestión minera, de las compras del Estado, el transporte y de la energía, en especial de gas para la industria, porque hay empresas de procesos continuos que no pueden parar”, señaló el titular de la UIA en declaraciones formuladas luego del encuentro.

“La industria tratará de auto administrarse si hubiera algún tipo de problemas aunque no estamos afirmando que los va a haber porque no queremos hacer premoniciones negativas”, agregó Funes de Rioja en relación al abastecimiento de gas natural.

En respuesta a una consulta de la prensa, Funes de Rioja dijo que “no se trató” en el encuentro el tema del proyecto sobre renta inesperada que impulsa el Gobierno.

“Cuando tengamos la iniciativa escrita, ahí vamos a opinar, aunque en principio no estamos a favor de nuevos impuestos, pero no puedo contestar sobre algo que todavía no hemos visto”, enfatizó.

