“Al natural”: dejó de depilarse y gana miles de dólares en Onlyfans

Candace Cynthia dio a conocer su historia y cómo comenzó a ganar miles de dólares tras dejar de depilarse.

La mujer de 32 años, oriunda de Canadá, encontró un nicho en Onlyfans vendiendo sus fotos y videos “al natural”.

Su decisión se remonta a 2018 cuando se complicó su condición de narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

A raíz de ello Candance optó por enfocar mejor sus esfuerzos y tareas, y dejó de lado la rutina de depilarse.

“Cuando fui diagnosticada con narcolepsia, tuve que descubrir qué era bueno para mí y decidir dónde poner mis fuerzas. Estoy constantemente cansada y fatigada, y el hecho de depilar todo mi cuerpo era una de las actividades que me hacían gastar más energía”, contó al medio inglés Metro.

“Me di cuenta de que lo hacía para gustar a otras personas”, sostuvo Cynthia, quien comenzó a sentirse cómoda y contenta con su nuevo look. Aunque, “al principio, me ponía nerviosa cuando tenía que salir en público con mis piernas y axilas velludas, pero ahora me encanta mostrarlas”, admitió.

Durante la pandemia, la mujer abrió una cuenta en OnlyFans como creadora de contenido y, para ganar dinero, comenzó a ofrecer sus imágenes en ropa interior.

“Algunos hombres se sienten desalentados por los pelos, ya que no están abiertos a ello. Pero he encontrado a algunos que se sienten atraídos, que los aprecian y los aceptan”, afirmó.

Y pronto esa actividad se convirtió en algo más serio: “Vender fotos de mis piernas, axilas y zona del bikini con vellos es, en la actualidad, mi mayor fuente de ingresos”, señaló Candance.

“Mi audiencia se centra principalmente en mostrar mi vello corporal. Para mí es beneficioso mantenerlos”, sostuvo en relación a sus seguidores.

Cynthia, sin embargo, no descartó que vuelva a depilarse alguna vez. “Pero por el momento funciona bien para mí”, remarcó.

Al margen de los beneficios económicos, la mujer dejó otro mensaje: “A medida que pasa el tiempo, mi confianza ha crecido y me he enamorado de mí misma. Ahora me siento 100% cómoda en mi propia piel”.

“No espero que todo el mundo deje de depilarse, es una opción personal y hay muchas opciones diferentes para mujeres y hombres. Cada uno necesita tomar las decisiones que son mejores para ellos”, agregó la canadiense.

Por último, Candance destacó: “Por fortuna, hasta el momento no he recibido comentarios negativos. Sí he notado que la gente me mira dos veces cuando me ve, pero está bien sentir curiosidad”.

