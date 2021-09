AJUDOCH y Sitech Centrochaqueño reclamaron frente a INSSSEP: “Si no nos involucramos nos van a meter la mano en el bolsillo cada vez mas”

Sáenz Peña – Manifestaciones frente a INSSSEP por parte de jubilados y docentes convocados por SITECH Centrochaqueño. Diego Báez detalla al Diario Chaco Noticias los motivos de la jornada protestante: “Hoy estamos nuevamente movilizándonos los docentes, acompañados por otros sectores como salud, entre otros, en el marco del paro docente por reclamos de salarios dignos, como el pago de la Clausula Gatillo 2020, mejores condiciones en las escuelas que se caen a pedazos y que se encuentran sin elementos de seguridad y por supuesta devolución inmediata de los descuentos perpetrados del Gobierno. Estamos junto a otras entidades gremiales reclamando los servicios por parte del INSSSEP.”

“Además de los reclamos salariales que impacta directamente en los jubilados, reclamamos la falta de servicio por parte del INSSSEP. No tenemos obra social, los servicios son cada vez menores así que es como no tener obra social. Los medicamentos todos debemos pagar, al igual que los estudios médicos y encima luego nos descuentan. Además de sueldos bajos, debemos gastar en salud haciendo que cada vez este todo peor. En la aplicación Mi Gobierno digital donde aconsejamos consultar, esta habiendo casos de servicios médicos descontados que nunca existieron. Además, hay una diferencia de importe en lo que figura en Mi Gobierno Digital y en lo que realidad te descuentan. Si no nos ocupamos involucrándonos nos van a meter cada vez mas la mano en los bolsillos. Queremos que nuestra obra social funcione como tal y que brinde servicio. Lo reclamos continuarán asi que necesitamos que los afiliados se sigan acercando y nos acompañen.”, agregó Monica Pernice miembro de AJUDOCH.

