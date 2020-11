AJUDOCH continuará reclamando la normalización de los servicios del INSSSep

Sáenz Peña,. Mario Ferreira, Secretario de prensa de la Asociación de Jubilados Docentes de Chaco Filial Sáenz Peña y Mónica Pernice indicaron a Chaconoticias.com y lateclaonline.com que la situación entre los jubilados y el INSSSEP es tensa debido a ciertas irregularidades que vienen sucediendo hace años.

La Asociación de Jubilados Docentes de Chaco considera que el INSSSEP no responde a las necesidades urgentes de los jubilados en toda la Provincia. “Estamos recolectando firmas para solicitar un pedido de informe a la Obra Social del INSSSEP para saber el destino que ellos le dan a los ingresos que aportan no sólo los jubilados docentes activos o pasivos, sino también los trabajadores estatales como Sameep, Secheep, Municipales, el Poder Judicial y otros convenios de firma como ex combatientes y Salud Publica” señaló Ferreira.

Además, el referente de Ajudoch Filial Sáenz Peña invitó a participar de la XV marcha de “la dignidad Docente en en dedensa de la Escuela Pública”, que se realizará este viernes a partir de las 19:00 horas en la ciudad Termal.

Por su parte, Mónica Pernice indicó que “el INSSSEP tiene muchas irregularidades y nuestra tarea es tratar de investigar que es lo que pasa en la Obra Social, de sugerir y luchar para que las prestaciones mejoren”, aseguró.

Pernice detalló que justamente en esa lucha se encontraron con un cambio de Gobiemo y autoridades en el INSSSEP y, desde que eso ocurrió, se han presentado diversos petitorios solicitando las mejoras. “Entre ellas está el no cobro de Plus, el mejoramiento para servicios médicos y farmacéuticos porque, aún así quieran mostrar que está todo bien, los jubilados señalan que no es así. Uno de los problemas que existe es la tardanza de entrega de medicamentos.

De todas maneras, Pernice aseguró que en este último tiempo ha mejorado un poquito el tema de la atención en las farmacias y se ha ampliado el servicio a otras farmacias adheridas, donde se obtienen los mismos descuentos.

Como punto saliente, la gremialista señaló que uno de los serios problemas que atraviesan los jubilados es la falta del servicio Oftalmólogico ni Odontologico en la ciudad. “Con el Colegio de Odontologos no hubo acuerdo y tampoco hubo avance en las negociaciones como para lograr un acuerdo y lo mismo pasa con el tema de los oculistas. Hay clínicas tienen suspendido el servicio por 90 días. Entonces hoy el afilado al INSSSEP se encuentra con que no tiene Obra Social y eso produce mucha tristeza”, aseguró Mónica Pernice.

