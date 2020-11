AJUDOCH acompañó la marcha docente en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Mónica Pernice representante de AJUDOCH, hace referencia al INSSSEP por la falta de convenio con la atención médica Odontológica y Oftalmológica y como afecta a docentes con necesidad de este.

“Nos tomamos con humor ya que la situación es caótica, y si seguimos amargándonos no enfermaremos y no tenemos cobertura médica. Buscamos que aquellos que tienen Poder de decisión, se pongan las pilas“. destaca la representante.

“Estuvimos entregando notas al colegio de odontología, al INSSSEP y hoy al colegio de oftalmología, solicitando algún tipo de respuesta, ya que han pasado cuatro días desde la primera nota. Queremos saber si realizan reuniones para solucionar este problema.” aclara Mónica.

“Vimos que salió un decreto, donde se le dará un Sueldo mínimo vital y móvil a presos, y nos preguntamos ¿y el docente?“. ” Pernice continuó haciendo referencia a gastos específicos en estos tiempos de pandemia y clases virtuales: “Debemos pagar internet, insumos y lo básico; ropa, comida. Del bolsillo del docente sale el dinero que ayuda a alumnos y sus familias, o simplemente para poder sustentar nuestras casas y las clases, y queremos que ese sueldo aunque sea, sea el mínimo”.

Agrega, “Siempre apoyaremos esta lucha participando de las caravanas, y aunque digan ya van por la caravana dieciséis y no consiguieron nada, de igual manera hay que salir de la zona de conforot y seguir insistiendo. Seguiremos presionando hasta lograrlo”.

La integrante invitó a todos a que se sumen; “esto no termina, y no es una cuestión partidaria, no estamos en contra del Gobierno, estamos a favor nuestro, reclamando lo que es justo y lo que el Gobernador firmó y no cumplió.”

