Agustín Bordón “Vamos a garantizar desde esta conducción, todos los servicios a nuestros afiliados”

Sáenz Peña.- En contacto con el programa “Obsesión de Radio” de Radiovision 104.5, Agustín Bordón secretario general interino del Sindicato de Camioneros del Chaco, adelantó que antes de fin del 2021, se espera tener nueva comisión directiva para la conducción de los destinos del gremio.

Bordón agregó también: “Estamos de forma interina en la secretaría general del Sindicato de Camioneros, trabajando aquí en Resistencia para todas localidades donde tenemos sedes al servicio de los afiliados, porque así la Justicia lo determinó. A los afiliados queremos transmitir el mensaje de tranquilidad de que vamos a garantizar todos los servicios en el sindicato y en la obra social. Ellos no tienen la culpa de los conflictos que surgieron en la comisión a causa algunas actitudes tomadas por el ex secretario general, nosotros ahora tenemos el apoyo de la mayoría de los integrantes de la actual comisión directiva y de los afiliados, por ello ya comenzamos a tomar algunas nuevas medidas que ordenen la situación de la entidad. La pandemia del coronavirus no permite que hagamos asamblea para elegir las nuevas autoridades, pero creemos que antes de fin de año ya contaremos con nueva comisión directiva, estamos convencidos que esta conducción que llevamos adelante tendrá el apoyo de los afiliados, en cualquier circunstancia que nos toque porque siempre estuvimos en la defensa de los derechos de los trabajadores.”

