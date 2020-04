Agustín Bordón: “Queremos que se garanticen los puestos de trabajo en esta situación de crisis”

Agustín Bordón, integrante del Sindicato de Camioneros del Chaco, se refirió a la situación de los trabajadores, amparados por este gremio, y para los cuales se trabaja arduamente para que se cumplan las condiciones laborales en el marco de esta pandemia del coronavirus.

“A pesar de que nuestro sector estuvo habilitado para trabajar, durante esta pandemia, tenemos empresas que trabajan a media máquina y debemos controlar que se cumpla nuestro convenio colectivo de trabajo. En caso del transporte, los más complicado son los del área de logística y distribución, queremos que se garanticen los puestos de trabajo en este marco tan complicado. Es evidente que esto irá para largo y queremos, como lo hicimos siempre, estar a lado de los trabajadores para que no se avasallen sus derechos” agregó Bordón.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir