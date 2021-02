Agustín Bordón quedó a cargo de la Secretaría General del Sindicato de Camioneros del Chaco

Sáenz Peña.- Desde el Sindicato de Camioneros del Chaco, Agustín Bordón hoy a cargo de la Secretaría General, aclara a cerca de la situación que atraviesa el gremio.

En contacto con Chaconoticias, Bordón señaló: ” En una división de la comisión directiva por parte de Juan Carlos Machado, hoy suspendido por 45 días en su cargo, queremos informar que este conflicto lo venimos aguantando hace 3 años por distintas dificultades y diferencias que mantenemos con Machado quien nunca acató lo que indica nuestro estatuto. Este es un gremio colegiado, por ello las decisiones no se deben tomar por parte de una sola persona sino por parte de los 10 titulares que integramos la comisión. En el mes de febrero planteamos la necesidad de cortar el permiso gremial de las personas que estaban trabajando en contra de la comisión, nuestro estatuto indica que todo se vota y en esa votación obtuvimos un apoyo de 7 a 3 para avanzar con esa propuesta, en ese momento el secretario general Juan Machado se levanta de la reunión, se roba el libro de actas y se retira del recinto. De ahí en más se desata un conflicto hasta el día de la fecha que mantiene intranquilos a los afiliados, la ciudad de Resistencia por ahí está pasando un momento desagradable, pero lamentablemente Machado no acata las decisiones y encima tenemos amenazas de muerte, de las cuales ya se hicieron las denuncias penales.- Además llevaron personas desconocidas al sindicato en Resistencia, tuvimos que poner seguridad y personal policial para cuidar la integridad física de los trabajadores de la obra social y sindicato. Este señor, Juan Machado, tomó decisiones en forma arbitraria de echar al revisor de cuenta y al secretario de deportes del sindicato, esto no lo puede hacer, nosotros tenemos mandato desde el 27 de agosto del 2017 a agosto del 2021, certificado por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo al reglamento que dice nuestro estatuto el 12 de febrero se suspende de su cargo como secretario general a Juan Carlos Machado, y al señor Zalazar de prensa y difusión. Ellos no asumieron la suspensión y ahora está todo en un proceso legal con denuncias en fiscalía, el conflicto lo mantiene el secretario general Juan Machado, desde esa fecha en adelante, siendo algo histórico para el sindicato. ”

Entrega de útiles para afiliados…

“Esa es otra de la situación delicada que tenemos con la actitud de Machado, quien tomó la camioneta del sindicato sin autorización haciendo desaparecer las mochilas y útiles, impidiendo repartir estos elementos a afiliados de Sáenz Peña y ciudades del interior que dependen de la misma. También llevó 2 o 3 mochilas a la ciudad de Charata, mintiendo que hizo entrega a todos los afiliados, igualmente se refirió a Sáenz Peña, dejando sin nada a muchos afiliados que no recibieron el beneficio, sin embargo entregó las mochilas a los amigos y conocidos de él que nada tienen que ver con el sindicato” agregó Bordón.

Elecciones en el sindicato…

“Este año hay elecciones en el Sindicato de Camioneros, Machado decidió separarse de la comisión directiva por ese motivo y ya viene haciendo campaña con su propia lista, en el mes de diciembre comenzó a hacer su campaña desconociendo nuestro estatuto y convenio colectivo de trabajo, desconoce los decretos que emite el Gobierno suspendiendo las elecciones por 90 días con la posibilidad de que se extienda a 180 días. La comisión tiene que seguir trabajando por el sindicato, la mutual y la obra social, esto debe seguir funcionando, este señor, Machado, con estas actitudes hace que no se pueda trabajar en forma normal, hizo bloquear las cuentas bancarias, siendo un delito penal, lo que adelanta complicaciones en el manejo de la institución.”

Tranquilidad para los afiliados…

“Queremos transmitir tranquilidad para los afiliados, vamos a bregar por los beneficios para que se cumplan todos para los trabajadores, la comisión directiva está intacta, las mochilas y útiles van a ser recuperadas y entregadas a los afiliados de Sáenz Peña y de otras ciudades del interior, no vamos a permitir que esto suceda. Desde ya queremos pedirle disculpa a los afiliados por la situación que atraviesa nuestra institución” finalizó Agustín Bordón.

