Agustín Bordón: “No aceptaremos recortes de salarios de los trabajadores, en esta situación de cuarentena”

Desde el Sindicato de Camioneros del Chaco, confirmaron que no aceptarán ninguna rebaja salarial por parte de las Cámaras empresarias a nivel nacional, en esta situación de pandemia del coronavirus.

En este sentido, Agustín Bordón integrante de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros del Chaco, informó: “tuvimos una contacto a través de una teleconferencia con Pablo Moyano, para determinar que no se aceptará ninguna quita o recorte de salarios por parte de empresarios, que buscan cortar siempre el hilo por lo más delgado, en ésta situación de cuarentena por el coronavirus.

Además nuestros trabajadores, camioneros y transportistas, siempre estuvieron en actividad. Solicitamos que se cumplan las condiciones sanitarias para nuestros compañeros a la hora de descender del camión y realizar las entregas correspondientes, no vamos a aceptar de ninguna manera que se recorten los sueldos de los trabajadores, estamos en asamblea permanente, a pesar de la cuarentena.”

