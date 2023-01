Agua turbia: Sameep recompensará a los usuarios del centro y sudoeste chaqueño

Ante la situación de turbiedad presente en el agua luego de la última intervención en el Segundo Acueducto, la empresa recuerda que los días afectados no serán facturados. Tanto los usuarios residenciales, como no residenciales serán recompensados a través de notas de crédito.

Para acelerar el proceso de reducción de la turbiedad en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina Sameep se han intensificado las purgas en válvulas de desagüe del Segundo Acueducto en los tramos troncales Barranqueras – Sáenz Peña – Charata. Además, se continúa monitoreando periódicamente la calidad del agua que, en los últimos análisis confirman el descenso paulatino de los niveles de turbiedad. Se estima que este operativo continúe unos días más, hasta normalizar el servicio.

La situación se dió desde finales de diciembre, luego de los trabajos para aumentar el caudal de agua enviada desde el Segundo Acueducto hacia las localidades del Centro y Sudoeste chaqueño.

Este operativo formó parte del proceso de los realizados durante 2022 para continuar con el avance de la obra. Si bien al momento se cuenta turbiedad por los sedimentos depositados, con los operativos en ejecución se eliminará en los próximos días.

En tanto, como resultado de las intervenciones de diciembre, el aumento del caudal de agua enviada hacia las localidades del Sudoeste aumentó de manera significativa.

CONSULTAS Y RECLAMOS

Están disponibles las líneas telefónicas para realizar consultas y reclamos por el servicio, los cuales pueden hacerse de manera telefónica a través del 0800 444 0310 de lunes a viernes de 6.30 a 19.30. y sábado y domingo de 7 a 19 o al 362 4687626 (WhatsApp). Fuera de esos horarios, las y los usuarios pueden dejar su mensaje y la empresa se comunicará.

CUIDADO DEL AGUA

Ante todo, se solicita a las y los vecinos de toda la provincia el cuidado y no derroche del agua, haciendo un uso solidario del recurso. Las y los usuarios pueden colaborar realizando mantenimiento adecuado de piletas, controlando que no hayan pérdidas internas, no regando las veredas con agua potable, lavando los autos con baldes y no con manguera.

Diario Chaco

