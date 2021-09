Agradecimientos del Espacio Felipe Gallardo a la comunidad de Sáenz Peña y del interior por sus votos

El Espacio de Felipe Gallardo con éxito ocupo el segundo lugar en la lista “Fue muy lindo para el equipo ver los resultados. Como saben venimos trabajando hace mucho tiempo en la ciudad como con en el interior. Terminamos como segunda fuerza a nivel provincial y local en Sáenz Peña en el PJ, con el 15%. Si bien nuestro objetivo principal era hacerle ver al Gobernador que la gente quiere una renovación de las figuras que ya están dentro de la lista de diputados para que el PJ pueda volver a tener la fuerza y las convicciones que siempre tuvo. Creemos que el mensaje llego y al ver los resultados de los botos es claro que se necesita un cambio de dirigentes.”

“Todavía no nos hemos reunido porque necesitamos incluir al interior, estamos descansando de toda la ultima movida. Anduvimos repartiendo comida desayunos en mi moto, fue agotador pero satisfactorio al final de cada dia. Los proyectos seguirán, como las internas que ya vienen el próximo 26 y nuestra lista sigue vigente. Se decidió que participaremos, como figuras nuevas en la política porque nunca hemos participado de algún puesto político. No hubo lugar donde no tuvimos un voto.”, acotó.

“Creo que la medida de sacar funcionarios que no cumplen su función, es buena, deberían dar un paso al costado y brindar su lugar a aquellos que si quieren trabajar. Sabemos los que estamos interiorizados en el sector político que falta cubrir puestos de trabajos en sectores como el desarrollo social y desarrollo del trabajo, dónde constantemente hay conflictos porque no se está trabajando bien. Para nosotros, gremialistas del interior, nos sentimos totalmente abandonados y por eso creemos que esas áreas son fundamentales para reforzar.

Respecto a los votos es importante saber que si uno no participa de la votación al destino lo estás dejando en manos de personas que ni siquiera conoces ni has elegido. Es necesario participar de la votación y elegir a quién uno crea mejor y no dejar que la misma fuerza política decida.”, agregó.

“Queremos agradecer a cada uno que nos dio su voto de confianza tanto en Sáenz Peña como en cada localidad y también el equipo que nos acompañó remando cada día en dulce de leche teniendo testigos y buenos resultados significado que nuestros reclamos y nuestros movimientos son aquellos solicitados por una parte de la población. Si nos ponemos analizar es un número muy importante por ser nuevos y tener esa cantidad de votos que obtuvimos. Agradecemos a todos los que tienen el mismo pensamiento que nosotros.”, agregó.

