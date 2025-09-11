Aerolíneas Argentinas conectará a tres ciudades con un destino del Caribe

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de una nueva ruta que conectará a Córdoba, Buenos Aires y Mendoza con Aruba. Se trata de una ruta estacional que estará disponible durante la temporada alta de verano. De acuerdo con lo anunciado por la aerolínea, los vuelos comenzarán el 1 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero.

Los vuelos con destino a Aruba tendrán tres frecuencias semanales que conectarán la isla con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y regreso a la capital argentina. Además de estas operaciones, habrá servicios específicos: un vuelo semanal desde Mendoza los viernes y otro desde Córdoba los jueves.

En cuanto al precio, Aerolíneas Argentinas reveló que las tarifas de lanzamiento parten de 799 dólares más impuestos y tasas por un ticket ida y vuelta. Los boletos ya se encuentran disponibles en el sitio web de la compañía argentina.

El lanzamiento responde al crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros argentinos que eligen el Caribe como destino vacacional. Durante la última temporada invernal, Punta Cana experimentó un aumento del 77% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que Cancún registró una suba del 11%.

El anuncio de la ruta a Aruba se suma a otras iniciativas de Aerolíneas en su red internacional. Desde enero, la empresa también conectará Tucumán y Salta con Florianópolis, Brasil, con dos frecuencias semanales que se mantendrán hasta Semana Santa.