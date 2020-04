Advierten sobre una considerable merma en el caudal de agua por la bajante histórica de los ríos

La empresa Sameep advirtió sobre una considerable merma en el caudal de agua por la bajante histórica de los ríos, que afecta tomas de líquido crudo en la provincia, y remarcó que “no se prevén mejoras en el corto plazo”.

Entre las principales tomas afectadas se encuentran: Puerto Lavalle que tiene su sistema de captación en el río Bermejo, La Leonesa-Las Palmas sobre el río Paraguay, y la toma que asiste a toda el Área Metropolitana, sobre el riacho Barranqueras.

Área Metropolitana Gran Resistencia

El Área Metropolitana se abastece de un brazo del río Paraná, riacho Barranqueras, que también recibe caudal del río Bermejo, razón por la cual se incrementan los sólidos en suspensión en el agua cruda a potabilizar que captan las obras de toma, requiriendo más productos químicos y tiempo para su tratamiento.

Cabe aclarar que también a la pérdida de rendimiento de los equipos de bombeo de agua cruda y menores caudales aportados a las plantas potabilizadoras, se suma un mayor consumo de agua interno utilizado para las “purgas” de los decantadores y lavados de filtros con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que la mayor erogación de agua cruda la aporta actualmente el río Bermejo.

El SMN no prevé pronósticos de lluvia hasta fin de mes. Aseguran que recién podrían darse para el 3 de mayo, y solo en zonas del Río Iguazú y la cuenca del Río Uruguay.

El titular del Directorio Pablo Sánchez explicó al respecto: “Hay 25% menos de producción, en función de la pérdida de los rendimientos de las bombas”.

“El río hoy está en un nivel de 1.05 metros de altura en relación a Barranqueras, cuando lo normal es que se encuentre en 4 o 5 metros. Además, no hay perspectiva de grandes lluvias en la cuenca alta del Paraná”, señaló.

También preocupa la deficiente recaudación que podría tener en el contexto de pandemia, por lo que se solicita que “aquellos que puedan abonen las facturas, teniendo en cuenta además los altos costos de los elementos químicos que se incrementan ante la necesidad de la producción”.

Lavalle

Puerto Lavalle se ve afectado por el corrimiento del río, conocido por su cauce movedizo, se alejá del equipo de bombeo instalado a los fines de captar el agua cruda. Desde esta toma se envía a la planta potabilizadora de Lavalle y se abastece desde allí a Juan J. Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo.

La Leonesa

La Leonesa cuenta con una planta potabilizadora que abastece a las localidades vecinas de Las Palmas, Naranjito, San Carlos y Gral. Vedia, también sufre el embate de la bajante debido a la posición del pontón flotante que cuenta con niveles críticos del río y en la que se encuentran trabajando actualmente máquinas retroexcavadoras para permitir el ingreso al canal donde está ubicado dicho pontón.

