Adorni levanta el perfil y participará de anuncios clave antes de que termine la campaña en la Ciudad de Buenos Aires

Manuel Adorni hizo dos conferencias consecutivas en lo que va de la semana y pretende continuar esa racha durante el miércoles y el jueves. Es la primera vez desde el inicio del año pasado que el vocero presidencial concatena tantas apariciones en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Coincidentemente, el próximo domingo será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, que es considerado para la cúpula de gobierno como las elecciones más importantes que habrá en esta primera parte del año.

El Gobierno tiene en mente concretar una semana lleno de anuncios relevantes a los fines de abundar la agenda mediática. “Estos dos días siguientes también se vienen medidas picantes”, avisan en Presidencia. Este lunes, el vocero dedicó el comienzo de su conferencia a hablar sobre la licitación de pañales del PAMI, que había causado revuelo en redes; mientras que hoy anunció la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares.

A diferencia de ayer, la conferencia de hoy tuvo la particularidad de que se apersonó el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. A pesar de que la medida viene confeccionada por esas carteras, delegaron la comunicación del anuncio a Adorni y decidieron no responder preguntas.

Ante la consulta, el vocero presidencial reconoció que es muy probable que este jueves -también en conferencia de prensa- se dé a conocer los detalles de la medida que habilita a que se puedan usar los “dólares del colchón” firmando una declaración jurada, también un anticipo de este medio.

“No sé ni de donde salió la frase ‘dólares debajo del colchón’. Extraña frase. No insistan más, cuando esté el anuncio lo vamos a contar. Probablemente sea el jueves, veremos cómo evacuamos dudas con respecto al uso de la moneda no nacional”, se refirió, en relación con la consulta sobre qué se diferenciaría esa medida respecto de un blanqueo como los que hizo esta administración en meses anteriores. No está confirmado si esa misma jornada Caputo se apersonará nuevamente en Casa de Gobierno e incluso estén más integrantes del equipo económico.

En la Casa Rosada reconocieron que el miércoles y el jueves habrá anuncios que ameritan aparecer en la primera plana de los medios nacionales. En paralelo, tanto ayer como mañana se estarán dando las últimas 48 horas antes de que comience la veda de candidatos para las elecciones porteñas, que tiene a Adorni como el candidato de uno de los principales espacios.

“El tema de la veda electoral ya quedó vetusto y más cuando es solo a nivel subnacional. La ley no contempla lo que pasa con las redes sociales y, además, Manuel puede seguir haciendo cosas en carácter de funcionario nacional”, interpretan muy cerca del candidato.

Es un doble juego inteligente de parte de los libertarios. Desde que se oficializó su candidatura, Adorni se ha encargado de explicitar que no se iba a referir ni responder a asuntos vinculados a su campaña porteña. Pero, en rigor, la agenda que maneja el Gobierno está estrechamente vinculada a esa cuestión, directa o indirectamente.

Ejemplo de ello es lo que sucedió con el proyecto de Ficha Limpia. El día posterior a la caída de esa iniciativa, Silvia Lospennato, candidata del PRO y una de las impulsoras, llamó a una conferencia de prensa para culpar al Gobierno, dando a entender que no pusieron voluntad para aprobarla o que operaron para que no saliera. En ese mismo instante, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación comenzó a planificar un mensaje en paralelo que buscara opacarla. “Claramente lo hicieron adrede”, se reía un altísimo funcionario de Casa Rosada.

Esto era que ya se lo veían venir desde las campañas no-libertarias. Hasta el momento, ninguno de los candidatos salió a dar el grito en el cielo porque aún se está en período electoral, pero refunfuñan por lo bajo por el nivel de exposición y privilegio que le dan estas medidas.

La hiperactividad del vocero también se dio otro plano. El lunes se apersonó en un anuncio hecho por Patricia Bullrich en el edificio del Ministerio de Seguridad Nacional, a pesar de que la medida no comprende su área. Hoy lo acompañará a “Toto” Caputo en su disertación del 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Ayer el grupo de difusión de contenidos oficiales a la prensa que tiene la Casa Rosada compartió el tuit de Adorni que contenía el video de apoyo de Alfredo Casero, que estaba acompañado por la consigna proselitista “es kirchnerismo o Libertad”. Una difusión más partidaria que referida a una actividad oficial.

El temor máximo era que el Gobierno anuncie algo el jueves, al filo de la campaña y cuando será el cierre de los demás candidatos. Eso efectivamente sucederá. Es un factor que ya tienen en cuenta en Es Ahora Buenos Aires, que encabeza Leandro Santoro; y Buenos Aires Primero, de Silvia Lospennato; que tienen actos programados para esa jornada. En tanto, el libertario y candidato por la UCeDé, Ramiro Marra, prescindirá de un evento territorial y hará una campaña digital con 48 propuestas en las últimas 48 horas de campaña.

¿Qué puede pasar una vez concluida la campaña y entrada la veda? Es prácticamente un hecho que Adorni continúe tuiteando. Incluso, volvió a reflotar la posibilidad de que haga un streaming relajado que tenga que ver con videojuegos, el cual incluirá una sorpresa. Pero están midiendo a ver si lo hacen. Los referentes digitales de La Libertad Avanza no dudan: “La veda no aplica para nosotros”. Habrá una militancia total en redes durante todo el fin de semana.

Este miércoles será el día donde más abunde la agenda oficial, ya que el INDEC dará a conocer el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. El número será festejado por la gestión, dado que bajará del 3,7% y tiene posibilidad de comenzar con un “2″ adelante.

Esto presidirá al cierre proselitista libertario que se dará mañana a las 17:30 horas en el Parque Mitre, en el barrio porteño de Recoleta. En el lugar estarán, como es habitual, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -recientemente afiliada-, y la titular del partido a nivel local, Pilar Ramírez, además de otros miembros del Gabinete.