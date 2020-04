Adolescente pierde la vida en accidente de transito

El joven conducía una motocicleta Zanella y por causas que se investigan colisiono con una camioneta.

Sucedió ayer por la mañana, minutos antes del mediodía. Juan Manuel Salvatierra de 17 años, falleció en el acto, tras golpear su cabeza en el asfalto.

Siendo las 12, agentes de la Comisaria General Pinedo, concurrieron a un siniestro vial en calle 8 entre 5 y 3. Al llegar hallaron el cuerpo de un joven tendido en el suelo y a unos metros una motocicleta con su carenado esparcido por distintas partes. Al realizar, uno de los agentes tacto sobre esta persona, noto que no presentaba signos vitales. Solicitando de inmediato, se acerque el médico policial y del Hospital al lugar.

La otra parte, una camioneta Toyota Hilux, color gris, la cual se encontraba estacionada, sin su conductor de 66 años, el cual se retiró hacia el Hospital por sus propios medios, dirigiéndose luego a la comisaria a los fines legales.-

