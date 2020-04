Acuerdo para el recorte de salarios de trabajadores que no estén desarrollando actividades

Según publica TN.com, el sector que más trabajadores emplea en el sector privado replicará el acuerdo que alcanzaron la UIA y la CGT para abonar una fracción de los salarios de los trabajadores suspendidos por “fuerza mayor”, debido a la parálisis total de algunas actividades y a la merma de otra.

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) ratificaron, en el acta, el DNU que prohíbe efectuar despidos durante la cuarentena.

