Actualizaron los datos sobre coronavirus en Chaco

El Ministerio de Salud del Chaco actualizó los datos epidemiológicos e indicó que hasta este jueves 11, se registraron 1.163 casos de Covid-19, es decir, ocho casos más de los informados con anterioridad.

Además, unas 516 personas ya recibieron el alta clínica y se produjeron 65 fallecimientos por complicaciones causados por el virus.

Asimismo, en lo que va de la pandemia, se analizaron un total de 8.431 muestras de casos sospechosos de coronavirus resultando negativos unos 6.662 hisopados. Actualmente, 61 pacientes se encuentran internados, de los cuales 18 están en estado crítico.

El último fallecimiento fue de una mujer de 82 años con comorbilidades, cuyo deceso se produjo el 7 de junio, que si bien se encontraba con el alta clínica de Covid-19, desde las direcciones de Epidemiología Nacional y Provincial, se concluyó en incluir el caso en los registros de fallecimientos relacionados Covid-19.

Las localidades más afectadas por Covid-19 sonResistencia (909 casos), Barranqueras (95), Fontana (68), Puerto Vilelas (24), La Leonesa (15), Margarita Belén (12), Puerto Bermejo (7) e Isla del Cerrito (5).

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir