Acciones solidarias en Pampa del Infierno: entregaron barbijos a personal policial y de salud púbica

La Ong Waldemar Axel de Sáenz Peña junto al dirigente político Alcides Arguello donaron al Hospital de Pampa del infierno y al personal policial una importante cantidad de barbijos .

Se destaca que Alcides Arguello es oriundo de Pampa del infierno, el cual siente un gran aprecio por su ciudad natal y su pueblo y que junto al titular de la ONG de Sáenz Peña, Waldemar Axel, comparten acciones solidarias a favor de la comunidad.

Por su parte Alcides Arguello, manifestó que de esta manera se aporta con un granito de arena a esta situación crítica que se atraviesa, esperando que esta pandemia del covid- 19 acabe pronto para bienestar de la comunidad.

