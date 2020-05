Accionar en Seguridad Vecinal y controles restrictivos desde el municipio Termal

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Presidencia Roque Saenz Peña a cargo de José Daniel Falcón, en su informe habitual semanal, hace notar que debido a los múltiples requerimientos que se han efectuado en materia de asistencia en seguridad, además de activar los “entramados telefónicos”, se ha dispuesto la posibilidad de atención a no más de dos vecinos que representen al sector para comunicar y coordinar medidas primeramente con la Subsecretaria municipal (comunicación, iluminación, desmalezados, infraestructura, etc.) y posteriormente con la autoridad policial jurisdiccional, esto podrá llevarse a cabo telefónicamente o de modo virtual, a fin de evitar reuniones que atenten las medidas preventivas que imperan en la actualidad. De igual manera en la semana el Subsecretario de Seguridad, con el Comisario Carlos Andrada (Jefatura Com. Primera) en sendos vehículos, se acercaron al barrio San Martín (Calles 6 – 45 y 49), y en forma separada, respetando distanciamiento físico, entrevistaron a vecinos que manifestaron situaciones delictivas que atentan a la propiedad pero también en ocasiones la integridad física. Se concluyó intensificación de recorrida con posible periodos de permanencia, interactuaciones de los vecinos de carácter comunicacional, intervenciones en algunos predios por desmalezados, y se recibió solicitud de “alarmas vecinales”. Cabe aclarar que todo informe es consensuado desde la Subsecretaria con la Dirección de Zona para la posibilidad de aportes de recursos.

ACCESOS A LA CIUDAD

Se prosiguen con los controles de acceso de la ciudad a fin de aportar el filtro necesario que de manera preventiva nos ayude en el combate con la pandemia de público conocimiento, en este contexto las unidades operativas de las Direcciones de Prevención Civil y Nocturnidad (durante las 24 hs.) se hallan a cargo del control de ingreso Ruta 16 y calle 12) de toda persona y vehículo provenientes de localidades foráneas, con especial atención a las que provengan de otras provincias. Esto diariamente origina la producción de “protocolos de seguridad” a través de los cuales con intervención de Policía y Salud Pública se efectúa examen sanitario y notificación de cuarentena correspondiente en los diversos casos que ameriten tales circunstancias. En todos los puestos se exigen: Autorización única para circular, justificativo valedero para ingreso a la ciudad (el comprobante puede ser documental o virtual de acuerdo al caso); se realiza medición de temperatura corporal y escaneo de DNI que registra datos estadísticos de ingreso y egreso. Se recuerda otros accesos: Calle 28 y Ruta 16 para transportes de mercaderías, abasto, provisiones, insumos y análogos; Calle 20 y Ruta 16: ingreso ciudadanos saenpeñenses; Calle 51 y Ruta 95: Ingreso de ciudadanos saenpeñenses sobre todo productores de la zona rural de la zona noreste del departamento Cdte. Fernández.

Todas las áreas municipales en sus distintos servicios se hallan en plena actividad laboral, bajo los cuidados que conllevan las previsiones sanitarias para el personal. Es objetivo del intendente Bruno Cipolini proveer a la ciudad termal de los servicios imprescindibles para el desenvolvimiento de la misma y a su vez elevar toda dispositiva de protección que pueda cubrir a los habitantes de nuestra ciudad.

