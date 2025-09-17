Accidente fatal en el acceso a Itatí: murió un exconcejal de la zona

Este miércoles por la mañana, se produjo un accidente de tránsito fatal en la Ruta Provincial Nº 20, en el acceso a la localidad correntina de Itatí. El siniestro ocurrió pasadas las 7:30, cuando un camión de caudales y una camioneta Fiat Strada impactaron de frente.

Lamentablemente, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar. Fue identificado como Félix Omar Sosa Ayala, de 35 años, quien era exconcejal de la localidad. El resto de las personas resultaron con lesiones de menor consideración.