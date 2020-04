A pocos días de Pascuas, las subas de los huevos y roscas, así como el pescado, superan el 100%

A pocos días de las Pascuas, las subas de los huevos y roscas, así como el pescado, superan el 100%. Además, miles de familias optarán por no comprar, ya que en medio de la pandemia por coronavirus no se puede salir y no son productos esenciales o de primera necesidad.

La canasta de Pascuas, para este año, aumentó casi un 100% en supermercados y negocios minoristas, de acuerdo al relevamiento de Consumidores Libres.

En la categoría pescados frescos, se registran subas de entre el 50% y 131%. La merluza fresca en pescaderías minoristas fue la que menos se incrementó para costar $320 por kilo. Lo que más se encareció fue el bacalao noruego, que sale $2.200.

En el segmento de conservas en lata, los avances de precios fueron de entre el 56% y casi 120%. Hoy, una lata de 120 gramos de una segunda marca conocida cuesta $128 y una de primera marca, igual tamaño, $199.

En relación a los huevos de pascua, Consumidores Libres detectó incrementos de entre el 73% y el 105%. Los de 20 gramos cuestan cerca de $80, los de 75 gramos, unos $260 y los de 110 gramos, alrededor de $450.

