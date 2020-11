A los gritos el intendente de Qutilipi dijo a los vecinos que vayan a tomar Sameep

Un video que se viralizo por las redes sociales muestra al intendente de Quitilipí Ariel Lovey totalmente fuera de sí. A los gritos intenta explicar a un grupo de vecinos que fueron a pedirle agua que no tiene forma de cumplir con ese pedido ya que cuenta con un solo camión.

Ante la amenaza de los vecinos de que iban a tomar la municipalidad si no le llevaban agua, explotó el jefe comunal de Quitiipi.“Hace lo que quieras, rompe la municipalidad, pero después no me hechos la culpa a mí, porque te dije veni mañana a las 8:00 y no queres venir”, dijo ofuscado y fuera de sí Lovey. ¡Cuál es tu urgencia”, preguntaba a los gritos el intendente a los vecinos reunidos en la municipalidad. Estos solo le reclamaban la falta de agua, “entonces vamos a Sameep a tomar todos juntos si quieres, que tengo que ver yo con Sameep”, decía un Lovey fuera de si que trataba de explicar a los vecinos que con un solo camión no les alcanzaba para distribuir el agua. Ante el reclamo de que haga algo porque él era el intendente Lovey respondió: “Vamos todos a Sameep, porque es fácil echarle la culpa al intendente y el gobierno Provincial n se hace cargo de la falta de agua”, fue una de las tantas frases que se escuchó en la discusión con vecinos y el jefe comunal de Quitilipi.

