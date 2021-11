30 años después chaqueña denunció a su tío por abuso sexual cuando tenía tan sólo 6 años

En el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres decidió dejar de callar los traumáticos hechos que la atormentan desde su infancia

Una mujer de 37 años oriunda de Villa Ángela después de tantos años de angustia en el Dia de la No Violencia contra la Mujer finalmente recurrió a la Justicia por los atroces hechos a los que fue sometida cuando era una niña. Así la mujer identificada como S.A. denuncio a su tío quien a la edad de 6 años y luego a los 11 años abuso de ella.

Mediante ayuda profesional la mujer finalmente tomo la determinación de no callar más y realizó la denuncia en la Fiscalía Numero 3 a cargo del Doctor Sergio Ríos.

El testimonio de la mujer fue contundente frente al Fiscal expresando “pase una situación muy difícil a los 6 años, y luego a las 11 años, una situación tan traumática que por años trate de ocultarla y hasta de olvidarla pero inconscientemente el daño que me genero este abuso contra mí, que en ese momento era solo una niña, me afecto más de lo que me imaginaba, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Y en lo personal fue directamente en la relación con mi hijo, lo que me preocupo y ocupo en buscar ayuda de un profesional para mi, y en eso es que se reavivaron esos recuerdos más feos que aunque yo no quería siempre estaban ahí pendiente. Es por eso que, aunque hoy no estoy viviendo en la ciudad, decidí hacer un viaje especial y venir y denuncia a esta persona, que es mi tío político, R. A. V., quien seguramente lo que me hizo a mí, también se lo habrá hecho a otras mujeres más o niñas. Y no fabulo con decir esto, ya que cuando decidí hablar, cuando me anime a contar a mi mamá sobre esta situación, ella también me relata que cuando estaba embarazada de mi hermana, esta persona había también abusado de ella, y ahí fue cuando decidimos realizar la denuncia, sobre todo para yo poder sanar, y de esta manera evitar que esta persona siga lastimando a más mujeres, o lo que es aún peor, siga sacando la inocencia a mas niñas”, expreso muy angustiada.

Además afirmó “ hoy me animo a decir y a realizar una denuncia contra esta persona que me arruinó toda mi vida. Se pensó que nunca iba a hablar. Hoy me encuentro segura de mi misma y de las fuerzas que tengo por mis hijos, y sé que mi abuela me está dando las fuerzas para enfrentarlo. Y no le tengo miedo!”, expreso esta mujer, tras realizar la denuncia en la Fiscalía.

Diario 21 – Gente de Pueblo

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir