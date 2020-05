15 de mayo : Día del Docente Universitario

El 15 de mayo, se conmemora en nuestro país el “Día del Docente Universitario”. Esta fecha se instaló como un reconocimiento a la trayectoria de la lucha colectiva que los docentes universitarios han llevado a cabo durante años, en demanda de legales y legítimas reivindicaciones.

Saludamos a todos los docentes en su día, y resaltan el trabajo cotiadano de enseñar, aprender, investigar y transferir a la sociedad conocimientos. Sabiendo que cada uno de ustedes ofrece el mayor empeño en brindar una enseñanza de calidad, poniendo a disposición de las tareas su compromiso, responsabilidad y dedicación.

