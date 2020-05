Chaco : 556 casos positivos 27 fallecidos

Se reportaron 556 casos positivos de coronavirus en el Chaco hasta hoy sábado 16 de mayo, según los datos que brindó el Ministerio de Saludo de la provincia. Además, informaron que 254 personas recibieron el alta médica definitiva y se registraron 27 fallecimientos.

De los 556 casos positivos de coronavirus, 36 permanecen internados y 8 se encuentran en estado grave.

En cuanto a la forma de transmisión viral el 44,6% fueron por contacto estrecho, el 20,4% en conglomerado, el 19,1% no tienen nexo identificable, el 4,3% se relacionan a viajes y el resto se encuentra en investigación.

