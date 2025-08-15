Búnker de drogas descubierto: Cocaína en pequeñas dosis y un arma de fuego secuestradas

La investigación fue llevada a cabo por los efectivos de la División Drogas de Sáenz Peña, tras patrullajes investigativos y emplazamientos de vigilancia detectaron un kiosco de venta de estupefacientes a baja escala en la localidad de Machagai. Tras reunir pistas fuertes solicitaron allanamientos.

Pasada la medianoche, se dirigieron al lugar ubicado por el Pasaje Navarrete, en conjunto con ayudantes de fiscales, y con el mandamiento judicial provisto por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña realizaron el operativo de búsqueda de estupefacientes.

Al llegar se entrevistaron con la principal moradora una mujer de 27 años, ante un testigo leyeron la orden y comenzaron el registro del inmueble.

Como resultado secuestraron 336 envoltorios con cocaína, con el peso total de 56 gramos, recortes de polietileno, cucharas y cuchillos con restos de sustancia, cuatro teléfonos celulares, y la suma de $209.900 pesos. Todos estos elementos fueron secuestrados por guardar relación directa con la venta de estupefacientes. Además, incautaron un arma de fuego revólver calibre 32 con dos cartuchos del mismo calibre.

La ciudadana fue notificada de su aprehensión por Supuesta Infracción la Ley de Estupefacientes N° 23737 en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo 2304. Tambien se instruyeron actuaciones por Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino.