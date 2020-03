107 del Hospital Bicentenario se capacita para luchar ante la pandemia del coronavirus covid19

Por Javier Insaurralde

El equipo del 107 del Hospital Bicentenario general Guemes de Juan José Castelli se capacitaron para trabajar ante casos de coronavirus, estos profesionales son los que primeros que actúan ante cualquier emergencia, también desde este equipo agradecen a la comunidad por la colaboración constante y principalmente para terminar de equipar con ropas el área ante posible casos.

Es importante destacar que el equipamiento e indumentarias que ven en las imágenes, parte envió el gobierno, parte lo fabricaron ellos y otra parte recibieron de donaciones de la comunidad de Juan José Castelli.-

NOS CAPACITAMOS PARA QUE NO NOS ANTICIPE LA PANDEMIA

La capacitación se realizó en la tarde del sábado 28 de marzo en las instalaciones del nosocomio con las bases que da a conocer la OMS “Organización Mundial de la Salud”, aparte de la parte teórica también realizaron la parte práctica, destacan desde el equipo lo siguiente “hicimos equipar para ir mostrando Los pasos de cómo vestirse y desvestiré para no contaminar Los equipos”, cierra diciendo “ojala no nos toque, no importa si es sábado o feriado, todo para nuestras familias y sociedad, actualizándonos y capacitándonos con el servicio para que no nos anticipe esta pandemia”.

EL EQUIPO DEL 107

ENFERMEROS Dietz Nelson, Mendoza Sandro, Ramírez Vanesa, Sánchez Alegría, Soria Lorena, Villalba Víctor, Plaza Karina, Ríos Raúl.

CHOFERES: Dietz Rubén, Gómez Jorge, Román Mario, Soto Mariano, Irala Jorge, Insaurralde Miguel, Frank Sandro, Osipluk Sebastián, Ostertag Hugo, Sena Jacobo y Ojeda Cesar.pm

